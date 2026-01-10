Influenciadora que morava em Cascavel morre após batalha contra o câncer

A influenciadora Isabel Veloso, 19 anos, que residia em Cascavel e que ficou conhecida nas redes sociais por sua luta contra um câncer terminal, morreu neste sábado. A informação foi confirmada pelo marido da influencer, Lucas Borbas. Nas redes sociais, ela conta com 3,6 milhões de seguidores.
“Hoje meu coração fala em silêncio, porque a dor é grande demais para caber em palavras. A Isabel partiu e com ela vai uma parte de mim. Mas o amor… o amor não morre”, escreveu Lucas. “Ela foi luz nos dias mais escuros, foi coragem quando tudo dizia ara desistir, foi amor quando a vida parecia injusta. Viveu intensamente, amou profundamente, lutou até onde era humanamente possível – e até além”.
Diagnóstico e Tratamento
Em outubro de 2021, Isabel recebeu o diagnóstico de um linfoma de Hodgkin, caracterizado por u tumor no pescoço e no tórax, impedindo-a de respirar e comprimindo o coração. No tratamento, seus vídeos viralizaram. Em março de 2024, ela revelou que estava em fase terminal e que os médicos haviam lhe concedido uma estimativa de poucos meses de vida. No mesmo ano, em abril, ela se casou com Lucas Borbas.
Remissão e Hospitalização
Em agosto de 2024, ela anunciou que estava grávida de um menino, chamado Arthur. Em maio do ano passado, Isabel Veloso anunciou que o câncer havia entrado em remissão e que o próximo passo seria o transplante de medula, realizado então com o material coletado de seu pai. No dia 4 de dezembro, ela precisou ser hospitalizada por conta de uma pneumonia. Ainda não há informação sobre o velório e o sepultamento.