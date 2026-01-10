Influenciadora que morava em Cascavel morre após batalha contra o câncer

A influenciadora Isabel Veloso, 19 anos, que residia em Cascavel e que ficou conhecida nas redes sociais por sua luta contra um câncer terminal, morreu neste sábado. A informação foi confirmada pelo marido da influencer, Lucas Borbas. Nas redes sociais, ela conta com 3,6 milhões de seguidores.

“Hoje meu coração fala em silêncio, porque a dor é grande demais para caber em palavras. A Isabel partiu e com ela vai uma parte de mim. Mas o amor… o amor não morre”, escreveu Lucas. “Ela foi luz nos dias mais escuros, foi coragem quando tudo dizia ara desistir, foi amor quando a vida parecia injusta. Viveu intensamente, amou profundamente, lutou até onde era humanamente possível – e até além”.