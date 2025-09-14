Incêndios florestais caem 50% em agosto, mas tempo seco em setembro preocupa

O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) registrou redução de aproximadamente 50% nos incêndios em vegetação atendidos no mês de agosto, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Ainda assim, até o dia 10 de setembro de 2025 já foram contabilizadas 5.770 ocorrências em todo o Estado, sendo a região de Londrina e Norte Pioneiro a mais impactada, com 411 registros.

Os dados foram apresentados em uma reunião organizada pelo CBMPR, que contou com a participação da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (CEDEC), Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), brigadas municipais, brigadas voluntárias e instituições de ensino e pesquisa. O encontro teve como objetivo avaliar os atendimentos, apresentar prognósticos e alinhar novas medidas de prevenção e combate.

A CEDEC, representada pelo coronel Ivan Ricardo Fernandes e pelo major Daniel Lorenzetto, destacou a entrada em vigor de um novo contrato que permitirá o uso de aeronaves no combate a incêndios florestais, com protocolos de acionamento e registro das ações. Também foi ressaltada a existência de 87 brigadas municipais formadas no Paraná, além de brigadistas em unidades de conservação.

A representante do Ibama, Thais Michele Fernandes, coordenadora do Programa Prevfogo no Paraná, relatou as ações desenvolvidas pelo órgão, como a atuação de brigadas indígenas e quilombolas contratadas, projetos de prevenção e campanhas de conscientização junto às comunidades locais.