Cascavel e Paraná - O Sargento Edemar Migliorini que resgatou Juliane Vieira, 28 anos, no incêndio ocorrido na última quarta-feira (15), no Condomínio Residencial João Batista Cunha, no Centro de Cascavel recebeu alta hospitalar neste sábado (18) e se recupera em casa. Ele ficou ferido no incêndio e estava internado desde então no Hospital São Lucas, em Cascavel. O outro bombeiro que estava com ele e atendeu a ocorrência já teve alta e passa bem.

Migliorini é o bombeiro que apareceu na foto que circulou nas redes sociais com a roupa toda queimada devido as chamas que enfrentou para retirar Juliane, que para escapar do fogo ficou em cima da caixa do ar-condicionado do lado de fora do apartamento que fica na Torre 1 do Edifício, no 13º andar.