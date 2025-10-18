Cascavel e Paraná - O Sargento Edemar Migliorini que resgatou Juliane Vieira, 28 anos, no incêndio ocorrido na última quarta-feira (15), no Condomínio Residencial João Batista Cunha, no Centro de Cascavel recebeu alta hospitalar neste sábado (18) e se recupera em casa. Ele ficou ferido no incêndio e estava internado desde então no Hospital São Lucas, em Cascavel. O outro bombeiro que estava com ele e atendeu a ocorrência já teve alta e passa bem.
Migliorini é o bombeiro que apareceu na foto que circulou nas redes sociais com a roupa toda queimada devido as chamas que enfrentou para retirar Juliane, que para escapar do fogo ficou em cima da caixa do ar-condicionado do lado de fora do apartamento que fica na Torre 1 do Edifício, no 13º andar.
Resgate e Transferência de Juliane Vieira
Juliane Vieira foi transferida na tarde desta sexta-feira (17) em estado grave ao hospital em referência de atendimento a queimados em Londrina. Ela ficou ferida ao auxiliar no salvamento da mãe, Sueli Vieira, 51 anos, e de uma criança, de apenas 4 anos, que estavam no apartamento no momento do incêndio. Para escapar das chamas, ela se abrigou na base da caixa do ar-condicionado do apartamento, aguardando o resgate em meio à fumaça e ao fogo.
Estado de Saúde dos Envolvidos
Sueli passou por exames nesta manhã (18) e apresentou melhora discreta nas lesões de vias aéreas, constatação feita durante a broncoscopia e continua internada em estado grave, sedada e com suporte de ventilação mecânica, porém o quadro é estável. O menino Pietro Dalmagro, 4 anos, continua internado na UTI do Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, em Curitiba.