Cascavel e Paraná - O incêndio que chocou a cidade devido a gravidade e o ato da advogada Juliane Vieira, 28 anos, de se apoiar em cima de uma estrutura da máquina do ar condicionado, para retirar do apartamento de chamas a mãe Sueli Vieira, 51 anos e o filho de sua prima, Pietro Dalmagro, de apenas 4 anos, reacendeu a sociedade quanto ao funcionamento da Ala de Queimados de Cascavel. Pronta desde 2019, ela não passou apenas de uma promessa para atendimento aos queimados da Região Oeste.

Juliane com o auxílio da moradora do apartamento debaixo e de um homem que estava no prédio para fazer serviços de manutenção de ar condicionado conseguiu retirar a mãe e o menino, mas quando chegou a sua vez, já não tinha forças para descer ao andar debaixo. Ela ficou em cima do suporte até que foi alcançada pelo Sargento Edemar Migliorini que a retirou por dentro do apartamento em chamas.

Nesta retirada Juliane acabou tendo 67% do corpo queimado e foi transferida imediatamente ao HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná), na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). O incêndio ocorreu por volta das 6h40 da quarta-feira, dia 15 de outubro, no décimo terceiro andar do Condomínio Residencial João Batista Cunha, na esquina das Ruas Antonina com a Rua Riachuelo, no Centro da cidade.

No dia seguinte uma equipe especializada do Hospital Universitário de Londrina veio à Cascavel para levar Juliane ao Centro de Tratamento de Queimados do hospital. Ela chegou a ser retirada do leito e levada até o Aeroporto Regional aonde a aeronave a esperava, mas no momento da decolagem um temporal atingiu a cidade e ela teve que retornar ao hospital, conseguindo ser transferida apenas no dia seguinte, na sexta-feira (17), às 12h30 aonde permanece internada em estado grave.

A mãe Sueli Vieira segue internada no Hospital São Lucas de Cascavel, foi extubada e apresentou melhoras, iniciando a alimentação via oral com dieta pastosa. Ela está estável, conversa com os profissionais e visitantes estando fora da ventilação mecânica. O menino Pietro continua internado na UTI do Hospital Mackenzie em Curitiba, aonde apresenta melhora gradual do quadro clínico.

O sargento Migliorini que também sofreu queimaduras teve alta no fim de semana, mas na quarta-feira (22) passou por um procedimento cirúrgico, um desbridamento que é a remoção de tecidos mortos da lesão por queimadura. O outro bombeiro que auxiliou já teve alta no dia seguinte do incêndio.

Foto: Arquivo

Luta de anos

Em 2002 foi fundada em Cascavel a Associação Pró-queimados do Oeste do Paraná, que passou a lutar pela a construção de uma Ala de Queimados em anexo ao HUOP. Valmor Lemainski, fundador da associação, conversou com a reportagem do Hoje Express e lembrou que os encontros em prol da construção de uma ala especial no HUOP para atendimento a pacientes queimados começaram ainda em 1997, devido a necessidade existente na região.

Valmor contou que depois de muitos anos de discussões e da elaboração do projeto, em 2014 a obra foi iniciada e levou 5 anos para ser concluída, mas apenas o prédio físico, sem a estruturação necessária de equipamentos. Ele lembrou que as negociações começaram com o reitor Alcibíades Orlando, mas foi na gestão do ex-governador, Beto Richa, que o projeto saiu do papel, com o apoio do Paulo Sérgio Wolff, conhecido como Cascá que criou o movimento.

“O Ministério da Saúde recomenda que o Paraná tenha quatro unidades de atendimento a queimados, distribuídas geograficamente no Estado, para evitar distância, transporte e tudo mais”, descreveu. Segundo Valmor, mesmo assim, o prédio recebeu até geradores novos e a partir de então, eles passaram a buscar os equipamentos e ainda a regularização do serviço junto ao Ministério da Saúde, para que ele operasse com alta complexidade no tratamento de queimados e a contratação de funcionários.