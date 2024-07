TRÂNSITO

Caminhão carregado com milho tomba na BR-163, em Cascavel

Um caminhão carregado com grãos de milho tombou na tarde desta quinta-feira (11), na BR-163, entre Cascavel e o distrito de Sede Alvorada. Segundo informações, o motorista teria perdido o controle da direção em uma curva, ocasionando o tombamento. Apesar do susto, o motorista não ficou ferido. A carga de milho ficou espalhada pela via, […]