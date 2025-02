Incêndio atinge Estúdios Globo e destrói cidade cenográfica

O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o combate às chamas. Até o momento, não há informações de quantos homens trabalham para apagar o fogo. Segundo informações de bastidores, o pânico foi grande entre colabores que trabalhavam no local no momento do incidente.

As informações são do colunista Pablo Oliveira , da Tupi FM. Segundo a apuração, o local precisou ser evacuado às pressas. As chamas alcançaram vários metros de altura e uma fumaça preta tomou conta da área. “De repente, tudo estava pegando fogo, foi assustador”, disse um membro da equipe de produção que presenciou o incidente.

O fogo se alastrou com rapidez nos bastidores, assustando atores, produtores e outros funcionários da emissora carioca. Até o momento, não há informações do que deu origem ao incêndio.

Rio de Janeiro - Um incêndio atingiu os Estúdios Globo, no Rio de Janeiro , na tarde desta terça-feira (18). As chamas destruíram parte da cidade cenográfica da novela Dona de Mim , próxima trama das 19h. Veja o vídeo abaixo divulgado pela Gazeta Brasil:

Globo se pronunciou

Portanto, a Globo se manifestou por meio de um comunicado oficial sobre o incidente. De acordo com a emissora, as chamas atingiram parte do cenário da novela Dona de Mim, que vai substituir Volta Por Cima. Assim, a empresa reforça que havia gravação no local no momento e não há feridos.

“Está sendo combatido pelo 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros, com o apoio da Brigada da Globo, um incêndio na cidade cenográfica de Dona de Mim, próxima novela das sete da TV Globo, nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro”, diz o texto.

Fonte: Metrópoles