Brasil - Um incêndio atingiu a área da Blue Zone na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), em Belém, na tarde desta quinta-feira (20), forçando a evacuação do público. Não há informações sobre feridos, e as atividades do evento, que estão na fase final de negociação, foram temporariamente suspensas.
O ministro do Turismo, Celso Sabino, informou que as primeiras apurações indicam que o fogo começou na área do estande da China.
No entanto, as lonas do pavilhão são antichamas, o que ajudou a evitar a propagação das chamas. Sabino ressaltou que, em breve, será decidido se as atividades na Blue Zone serão retomadas ainda hoje ou somente amanhã. Ele também afirmou que não há vítimas.
Fonte: Agência Brasil