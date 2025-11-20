Brasil - Um incêndio atingiu a área da Blue Zone na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), em Belém, na tarde desta quinta-feira (20), forçando a evacuação do público. Não há informações sobre feridos, e as atividades do evento, que estão na fase final de negociação, foram temporariamente suspensas.

O ministro do Turismo, Celso Sabino, informou que as primeiras apurações indicam que o fogo começou na área do estande da China.