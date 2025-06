Imprudência no trânsito: Maio de 2025 foi o mais violento dos últimos anos

Cascavel e Paraná - Mesmo com uma série de ações realizadas, os números da imprudência no trânsito fizeram com que o mês de maio fechasse como um dos piores da história, com um total de nove mortes no trânsito, sendo seis dentro da cidade e três no perímetro urbano – o mês entrou para a história como sendo o mês mais violento no trânsito de Cascavel. Em maio do ano passado foram três mortes ao todo, sendo uma na rodovia e duas na cidade.

Na última sexta-feira (30) mais um grave acidente chamou a atenção de toda a sociedade devido à gravidade. O acidente aconteceu no fim da tarde, quando Franciele Alves, de 27 anos, trafegava pela Rua Vitória e no cruzamento com a Rua Souza Novas foi atingida por uma caminhonete F-250. Ela chegou a ser socorrida pelo médico do Siate, mas como o impacto foi muito forte e o veículo passou em cima do corpo, ela morreu na hora.

Os órgãos de trânsito como a Polícia Militar e a Transitar estiverem no local e aplicaram o teste do etilômetro no motorista, que não confirmou ingestão de bebida alcoólica. O trânsito foi bloqueado e o pai da vítima precisou ser socorrido no local ao saber da morte da filha, sendo atendido pelo Samu e na sequência encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

Imprudência

A educadora de trânsito e presidente do Cotrans (Comitê Intersetorial de Prevenção e Controle de Acidente de Trânsito), Luciane de Moura, disse que durante todo este mês de maio foram realizadas diversas ações visando à conscientização sobre a segurança no trânsito. O tema central da campanha foi “Mobilidade Humana, Responsabilidade Humana”, que destaca a importância de reconhecer que os deslocamentos são realizados por pessoas, ou seja, um mês de conscientização.

“Infelizmente não tivemos redução, muito pelo contrário, foi o maio mais violento no trânsito de Cascavel dos últimos tempos, um maio vermelho”, disse ela. Segundo ela, os órgãos não vão desistir de trabalhar pela vida, porque não é somente o maio que se trabalha, mas durante o ano todo. “Podemos ver claramente que são imprudências ocorridas pelo comportamento humano, justamente isso que nós trabalhamos em maio, com a mudança de comportamento”, reforçou.