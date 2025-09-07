Imprudência! Audi é flagrado a 182 km/h em rodovia entre Palotina e Toledo

Palotina - Neste domingo (7), o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) realizou uma operação radar na rodovia PR-182, entre os municípios de Palotina e Toledo, no km 316. A ação teve como objetivo combater o excesso de velocidade, considerada uma das principais causas de acidentes graves na região.

Durante as duas horas e meia de fiscalização, 40 veículos foram flagrados trafegando acima do limite permitido. Entre os casos registrados, destaca-se o de um Audi Q8, que atingiu a velocidade de 182 km/h. No trecho fiscalizado, o limite máximo é de 100 km/h para veículos leves e 90 km/h para os demais.