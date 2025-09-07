Imprudência! Audi é flagrado a 182 km/h em rodovia entre Palotina e Toledo

Palotina - Neste domingo (7), o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) realizou uma operação radar na rodovia PR-182, entre os municípios de Palotina e Toledo, no km 316. A ação teve como objetivo combater o excesso de velocidade, considerada uma das principais causas de acidentes graves na região.
Durante as duas horas e meia de fiscalização, 40 veículos foram flagrados trafegando acima do limite permitido. Entre os casos registrados, destaca-se o de um Audi Q8, que atingiu a velocidade de 182 km/h. No trecho fiscalizado, o limite máximo é de 100 km/h para veículos leves e 90 km/h para os demais.
Segundo informações da Polícia Rodoviária, a PR-182 apresenta números preocupantes de sinistros desde o início do ano, muitos deles resultando em vítimas graves ou fatais. Além do excesso de velocidade, outros fatores como ultrapassagens em locais proibidos e condução sob efeito de álcool têm contribuído para a gravidade dos acidentes.
A operação faz parte de uma estratégia do BPRv para reforçar a fiscalização e conscientizar motoristas sobre a importância do respeito às leis de trânsito. O batalhão alerta que novas ações seguirão ocorrendo com frequência em trechos considerados críticos da malha rodoviária paranaense.