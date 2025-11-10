Impressionante! Vídeo mostra passagem do tornado que destruiu Rio Bonito do Iguaçu

Paraná - Imagens de câmeras da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), em Laranjeiras do Sul, registraram o momento em que uma supercélula atravessou a região na tarde da última sexta-feira (7). Dentro dessa supercélula estava o tornado de categoria F3 que, instantes depois, destruiu 90% da cidade vizinha, Rio Bonito do Iguaçu. Veja o vídeo abaixo:

As imagens, captadas por volta das 18h, mostram nuvens densas e em rotação, acompanhadas de descargas elétricas, avançando sobre a cidade. A câmera que registrou a passagem do fenômeno está instalada a cerca de 5 km do local atingido, segundo o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).

De acordo com o órgão de monitoramento, as imagens mostram a supercélula atravessando o município. “Dentro da supercélula está o tornado”, disse. O Simepar confirmou nesta segunda-feira (10) que houve o registro de mais dois tornados no interior do Estado durante as tempestades de sexta (7). Os fenômenos aconteceram em Turvo e Guarapuava.