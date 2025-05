Iguaçu Saneamento está com quatro vagas abertas em Cascavel

Cascavel - A Iguaçu Saneamento, operação do grupo Iguá Saneamento, uma das principais empresas do setor no Brasil, está com quatro vagas de emprego abertas em Cascavel , no Paraná. As contratações fazem parte da estruturação da operação da Iguaçu Saneamento, empresa criada a partir da Parceria Público-Privada (PPP) com a Companhia Estadual de Saneamento do Paraná (Sanepar).

A Iguá reforça seu compromisso com a inclusão e a diversidade, incentivando a participação de profissionais de diferentes perfis no processo seletivo.

Sobre a Iguaçu Saneamento

Responsável pelos serviços de coleta e tratamento de esgoto em 28 municípios do estado do Paraná, a Iguaçu Saneamento atua por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP) com a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar). Parte do grupo Iguá Saneamento, presente em seis estados brasileiros, a concessionária atenderá mais de 290 mil pessoas na região Oeste e Sudoeste do Paraná até 2033. O contrato, com duração de 24 anos, prevê investimentos de R$ 685 milhões em infraestrutura e melhorias no sistema de esgotamento sanitário. Em parceria com a Sanepar, a Iguaçu Saneamento tem o compromisso de ampliar a cobertura de coleta e tratamento de esgoto para 90% da população até 2033, em alinhamento com o Marco Legal do Saneamento Básico. A iniciativa busca impulsionar a qualidade de vida, a saúde pública e o desenvolvimento sustentável da região.

Fonte: Assessoria