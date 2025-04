Igrejinha do Lago: Cultura está com o projeto pronto para reerguer estrutura

Cascavel - A Secretaria Municipal de Cultura de Cascavel está com o projeto pronto para iniciar a reconstrução da “Igrejinha do Lago”. A informação foi repassada pela a secretária municipal de Cultura de Cascavel, Beth Leal, que afirmou que o pedido foi encaminhado à Secretaria Estadual de Turismo, que atualmente é liderada pelo ex-prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, que já teria manifestado interesse em ajudar na reconstrução da estrutura.

Segundo Beth, o projeto inicial é de R$ 2,5 milhões, recursos que são necessários para que a Igreja esteja novamente no lugar. “Ela está guardada, com muito cuidado, porque nós precisamos preservar a estrutura que é um patrimônio cultural de Cascavel”, disse ela. Toda a estrutura que foi demolida há dois anos está guardada no Parque de Exposições Celso Garcia Cid.

Ela disse que eles estudam transportar a madeira para outro local e que também aguardam recursos do governo federal, do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). Além disso, reforçou que existem recursos para a área da cultura, e que, independente de onde vem o recurso a vontade é de dar início à reconstrução ainda este ano. A reforma foi anunciada ainda em 2021, mas até agora não saiu do papel.

Em risco

Com risco de desabamento depois da queda de uma árvore, em março de 2023 a estrutura foi desmontada e o terreno logo em seguida foi limpo. Na época foi cogitado um projeto de reconstrução em parceria com a Sanepar e a Itaipu, no valor de R$ 1,4 milhão, mas que não teve andamento. Conforme Beth, para atender ao projeto atual, o valor terá que ser superior, já que o novo espaço está planejado para ter mais de 1,2 mil metros quadrados, com estrutura para aulas de dança, teatro e a realização de ações educativas, além de um espaço para a instalação de uma cafeteria e um mirante para a cidade.