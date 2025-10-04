IAT promove ação de educação ambiental no Parque das Aves

Foz do Iguaçu e Paraná - Foz do Iguaçu – Quem visitar o Parque das Aves, em Foz do Iguaçu, neste sábado (4), entre 9h e 16h, terá a chance de participar de uma atividade inédita de educação ambiental. Batizada de Guardiões da Fauna da Mata Atlântica, a ação é promovida pelo IAT (Instituto Água e Terra) em parceria com o complexo ambiental e propõe um circuito de estações interativas, em que crianças, jovens e adultos poderão conhecer melhor a fauna silvestre do Paraná, entender as ameaças que colocam em risco diversas espécies e descobrir como contribuir para a preservação.
Como as atividades ocorrem dentro do Parque das Aves, a participação do público geral requer a compra do ingresso de entrada do estabelecimento. O valor é de R$ 90 (integral). Contudo, em razão do aniversário do parque, moradores de Foz do Iguaçu terão entrada gratuita.
O circuito planejado pelo IAT conta com uma estação que introduz o público a algumas espécies da fauna silvestre; outra trata das ameaças sofridas e sobre como a população pode ajudar os animais; já na terceira estação a proposta é fazer uma dinâmica com o público, com base nas informações repassadas nos circuitos anteriores.
Segundo a fiscal de meio ambiente do IAT e uma das responsáveis pela idealização do evento, Karoline Aparecida Baggio, a proposta incentiva a educação ambiental como forma preventiva de preservação, aproximando a comunidade da fauna silvestre. “Acreditamos que ao sensibilizar a população, vamos conseguir estimular escolhas mais conscientes e responsáveis que ajudem a proteger diferentes aspectos da natureza, como a fauna silvestre”, explica.
“Percebemos que ainda existem muitos conflitos entre a população e a fauna nativa, que acabam trazendo prejuízos para ambos os lados. Vamos abordar esse tema e buscar a conscientização”, afirma a técnica.
Combate ao Tráfico de Animais Silvestres
TRÁFICO DE ANIMAIS
Outro destaque da ação será o combate ao tráfico de animais silvestres, considerado uma das maiores ameaças à biodiversidade no Brasil e no mundo. Segundo dados da Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres (Renctas), cerca de 38 milhões de animais são retirados da natureza no País anualmente.
“Esse nosso projeto busca alertar sobre a ilegalidade e as consequências dessa prática, além de mostrar o trabalho de fiscalização realizado pelo IAT, Polícia Ambiental e instituições parceiras, como o próprio Parque das Aves”, destaca Karoline.
Como denunciar crimes ambientais?
Denuncia pelo 181
Ao avistar animais machucados ou vítimas de maus-tratos, tráfico ilegal ou cativeiro irregular, o cidadão deve entrar em contato com a Ouvidoria do Instituto Água e Terra. Outra opção é ligar para o Disque Denúncia 181 e informar de forma objetiva e precisa a localização e o que aconteceu com o animal. Quanto mais detalhes sobre a ocorrência, melhor será a apuração dos fatos e mais rapidamente as equipes conseguem fazer o atendimento.