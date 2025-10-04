IAT promove ação de educação ambiental no Parque das Aves

Foz do Iguaçu e Paraná - Foz do Iguaçu – Quem visitar o Parque das Aves, em Foz do Iguaçu, neste sábado (4), entre 9h e 16h, terá a chance de participar de uma atividade inédita de educação ambiental. Batizada de Guardiões da Fauna da Mata Atlântica, a ação é promovida pelo IAT (Instituto Água e Terra) em parceria com o complexo ambiental e propõe um circuito de estações interativas, em que crianças, jovens e adultos poderão conhecer melhor a fauna silvestre do Paraná, entender as ameaças que colocam em risco diversas espécies e descobrir como contribuir para a preservação.

Como as atividades ocorrem dentro do Parque das Aves, a participação do público geral requer a compra do ingresso de entrada do estabelecimento. O valor é de R$ 90 (integral). Contudo, em razão do aniversário do parque, moradores de Foz do Iguaçu terão entrada gratuita.

O circuito planejado pelo IAT conta com uma estação que introduz o público a algumas espécies da fauna silvestre; outra trata das ameaças sofridas e sobre como a população pode ajudar os animais; já na terceira estação a proposta é fazer uma dinâmica com o público, com base nas informações repassadas nos circuitos anteriores.

Segundo a fiscal de meio ambiente do IAT e uma das responsáveis pela idealização do evento, Karoline Aparecida Baggio, a proposta incentiva a educação ambiental como forma preventiva de preservação, aproximando a comunidade da fauna silvestre. “Acreditamos que ao sensibilizar a população, vamos conseguir estimular escolhas mais conscientes e responsáveis que ajudem a proteger diferentes aspectos da natureza, como a fauna silvestre”, explica.

“Percebemos que ainda existem muitos conflitos entre a população e a fauna nativa, que acabam trazendo prejuízos para ambos os lados. Vamos abordar esse tema e buscar a conscientização”, afirma a técnica.