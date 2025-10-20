Cascavel - O Instituto Água e Terra (IAT) emitiu a licença ambiental que autoriza o início da primeira fase da revitalização do Território Verde, em Cascavel, no Oeste do Paraná. A obra contempla a requalificação do entorno do Lago Municipal do Parque Ambiental Paulo Gorski, uma das maiores florestas urbanas do País, área com 114 hectares (cerca de 120 campos de futebol). O investimento nesta etapa é de R$ 15,4 milhões.

A Licença Ambiental Simplificada (LAS) foi confirmada na semana passada após uma avaliação detalhada do projeto por parte do órgão ambiental, que identificou a necessidade de ajustes técnicos para adequação às diretrizes ambientais. O projeto inicial previa, por exemplo, o uso de espécies exóticas e lixeiras sem proteção contra o acesso de animais silvestres, além de estruturas sobre a crista da barragem. Todas essas questões foram revistas e aprimoradas para assegurar a conservação da fauna, da flora e a integridade da barragem.

Entre as intervenções que serão executadas neste momento estão obras de infraestrutura, segurança e convivência no local, com foco na acessibilidade, segurança e educação ambiental. O projeto é conduzido pelo Instituto de Planejamento de Cascavel (IPC), vinculado à prefeitura. Segundo a proposta, serão criadas áreas de descanso e contemplação; revitalização da pista de caminhada; instalação de totens educativos; bancos; portais; lixeiras; postes de iluminação; e câmeras de segurança.

As outras fases, que incluem estruturas mais complexas, como espaços gastronômicos, devem ser analisadas futuramente, mediante novos debates com a comunidade e avaliações ambientais específicas. O orçamento total do projeto é de R$ 45 milhões.

De acordo com a gerente regional do IAT em Cascavel, Marlise da Cruz, a emissão da licença ambiental marca uma nova etapa no uso sustentável do espaço. “Esse complexo de lazer é um dos maiores do Sul do Brasil, com 114 hectares, que abrangem o lago, a flora, a fauna e o zoológico, formando uma área espetacular de mata nativa em plena região central de Cascavel. É um espaço profundamente ligado à história da cidade”, afirma.