IAT distribui 30,1 mil mudas de espécies nativas na Semana do Meio Ambiente

Paraná - O Instituto Água e Terra (IAT) superou em 45% a meta de distribuição de mudas de espécies nativas durante a Semana do Meio Ambiente, entre 2 e 7 de junho. O órgão ambiental entregou 30,1 mil mudas em todas as regiões do Paraná, quase 10 mil a mais do que o projetado inicialmente (20.691 plantas). O montante equivale a uma área regenerada estimada em 27,1 hectares, cerca de 27 campos de futebol. O IAT é vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (Sedest).

As ações mobilizaram mais de 20,8 mil pessoas, das regionais de Toledo, Paranavaí, Pitanga, Cianorte, Paranaguá, Foz do Iguaçu, Irati, Maringá, Umuarama, Jacarezinho, Francisco Beltrão, Cascavel e Guarapuava, além de uma centena de entidades parceiras, como prefeituras, instituições de ensino e organizações não governamentais.

A ação integra o programa Paraná Mais Verde, que busca, por meio da recuperação dos biomas, aliar o desenvolvimento ambiental, econômico e social, além de incentivar a população a plantar árvores.

“Ação de muita relevância no enfrentamento à mudança climática. A árvore que vem a se desenvolver a partir dessas mudas doadas faz com que esse ciclo de estoque de carbono no solo, de ciclagem de nutrientes, o ciclo da água, seja intensificado, seja mantido, para devolver o equilíbrio para o ambiente a partir da árvore”, explica o engenheiro florestal do IAT, Alexandre Mastella.

Em regiões como as de Pitanga, Cianorte, Umuarama e Irati, os plantios se concentraram em áreas de matas ciliares e zonas de recarga hídrica, com impacto direto na conservação dos recursos hídricos e da biodiversidade local.