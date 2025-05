HUOP completa 36 anos: Referência para mais de dois milhões de pessoas

Ao longo dos últimos anos o Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP) se tornou referência para ainda mais cidades, e consequentemente um maior número de pessoas depende do atendimento realizado por pelo menos uma das especialidades oferecidas dentro do hospital, via Sistema Único de Saúde (SUS).

Os números comprovam esse salto nos atendimentos realizados pelo HUOP. Em um comparativo, quando falamos em pacientes admitidos diretamente via pronto-socorro – a chamada porta aberta – em 2018 foram 13.046 pacientes, já em 2025 em uma contagem realizada até 26 de maio, ou seja, cinco meses, já foram 12.094 pacientes, afinal são mais de 90 municípios atendidos, mais de 2 milhões de pessoas no raio de abrangência, isso sem contar pacientes de estados e países vizinhos como Paraguai e Argentina.

O pós-pandemia da Covid-19 alavancou esse crescimento considerável nos atendimentos, principalmente motivado pela quebra de contrato com planos de saúde, seja por questões financeiras ou desligamentos nas empresas.

Hoje, o HUOP é o único hospital referência 100% SUS da macrorregião com atendimentos ambulatoriais e cirúrgicos, inclusive agora, retomando as cirurgias cardíacas, tanto que para absorver ainda mais esta referência foi necessária uma adaptação, a sala de emergência cardiológica, exclusiva para pacientes que chegam ao HUOP e necessitam de uma atenção específica.

Pequenas mudanças

Rafael Muniz, é o diretor-geral do Hospital Universitário do Oeste do Paraná, ele ressalta que diariamente existe uma preocupação com o atendimento eficaz para a população, até por existir esta responsabilidade de referência, algumas pequenas mudanças tomadas junto ao governo do estado, através da Secretaria de Saúde, fazem a diferença, como exemplo a instalação da sala de emergência para pacientes cardíacos, que acontece neste ano.

“Com o apoio do Governo do Estado, através da Secretaria de Saúde, liberamos um quarto, buscamos e conseguimos equipamentos, compramos cama e beira leito, suporte de soro, suporte de rampa, escadinha, fomos utilizando esses investimentos e colocando nessa sala. Reformamos a sala com pintura e mobiliário que a nossa própria marcenaria organizou, além de computadores que já havíamos investido no fim do ano passado, todo esse processo possibilitou a instalação da sala”, explicou o diretor-geral Rafael Muniz.

Leitos

Quando falamos de expansão do Hospital Universitário, o principal quantitativo pode ser percebido no que mais atende diretamente a população: a quantidade de leitos. A atual gestão recebeu o HUOP com 230 leitos, hoje são 368, ou seja, mais de 130 leitos foram abertos e principalmente mantidos para uso da população, isso sem contar a iniciativa de terceirização das cirurgias eletivas, que trouxe agilidade para a pacientes que aguardavam pelo chamamento cirúrgico.

“Os investimentos no Hospital Universitário são ininterruptos, há pouco tempo, por exemplo, ampliamos leitos de UTI, isso é reflexo do trabalho que fazemos diretamente com o governador do Paraná e o Secretário Estadual de Saúde, Beto Preto. Estamos sempre em busca de avanços estruturais, mas entendemos que a prioridade é dar agilidade ao paciente que entra no hospital”, ressalta o reitor da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Alexandre Webber.

Referência

O HUOP é a referência para os procedimentos da média e alta complexidade, não só para os 25 municípios da 10ª Regional de Saúde, mas também para os 94 municípios da macrorregião, envolvendo municípios vinculados à 7ª Regional de Saúde, que é Pato Branco, 8ª Regional de Saúde, Francisco Beltrão, 9ª Regional de Saúde, Foz do Iguaçu, 20ª Regional de Saúde, Toledo, além da 10ª Regional de Saúde.

Outro ponto a ser destacado é a parceria entre o HUOP e o município de Cascavel, que vai de encontro com o objetivo de atender diretamente as necessidades da população, sempre destacando ser o único hospital 100% SUS da cidade.