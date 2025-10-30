Cascavel e Paraná - O Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP) alerta a população sobre tentativas de golpe envolvendo pedidos de dinheiro em nome da instituição. O hospital reforça que todas as informações sobre pacientes internados são sigilosas e que não realiza ligações ou mensagens solicitando valores para agilizar exames, cirurgias ou procedimentos.

É proibido repassar dados pessoais ou informações clínicas por telefone, mesmo que o contato seja feito por pessoas que se identifiquem como profissionais de saúde. Essa medida garante a proteção da privacidade dos pacientes e está em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018).