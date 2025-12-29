Cascavel - O Hospital de Retaguarda de Cascavel informa que criminosos estão utilizando, de forma indevida, o nome da instituição para aplicar golpes em familiares de pacientes.

Segundo os relatos, golpista que se idenfitica como “doutor Carlos” entra em contato solicitando dinheiro para custear exames e medicamentos. Isso é golpe!

A Secretaria Municipal de Saúde reforça que o Hospital de Retaguarda é uma unidade 100% pública, com atendimento totalmente gratuito pelo SUS (Sistema Único de Saúde), e não realiza qualquer tipo de cobrança a pacientes ou familiares, em nenhuma hipótese.