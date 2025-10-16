Brasil - Desde o lançamento da primeira versão no Brasil – a NC700X de 2012 –, que a crossover da Honda é alvo da admiração de inúmeros motociclistas. O inovador motor bicilíndrico, reconhecido pelo torque generoso e economia ímpar, a ágil ciclística, com suspensões ajustadas para conciliar conforto com capacidade de encarar pisos de todos os tipos, se somou um genuíno estilo Adventure. O resultado foi uma motocicleta versátil, capaz de atender a motociclistas variados e diversos tipos de uso.
O prático compartimento situado onde normalmente ficaria o tanque de combustível, inovação marcante capaz de abrigar um capacete integral, caracteriza as Honda NC desde as primeiras versões, cuja fórmula de sucesso foi constantemente aprimorada com o passar dos anos. Em 2015 veio a evolução do motor, que passou de 670 cc para 745 cc, proporcionando um upgrade notável ao modelo.
A Honda NC750X 2026 traz linhas mais elegantes e minimalistas, com destaque para o para-brisa e grupo óptico de LED redesenhado. O novo painel de instrumentos TFT colorido de 5 polegadas traz grafismos intuitivos, legíveis mesmo sob luz solar direta. O assento está posicionado a apenas 802 mm do solo, facilitando manobras e a acessibilidade. O tradicional compartimento para capacete com capacidade de 23 litros permanece como “assinatura” de sucesso do modelo, conferindo-lhe elevada praticidade e singularidade.
Suavidade
O motor bicilíndrico paralelo com cilindros inclinados 62º à frente combina desempenho brilhante em baixas e médias rotações com muita suavidade de funcionamento e baixo consumo de combustível, capaz de dar à NC750X uma autonomia de 350 a 380 km. A versão com transmissão convencional é equipada com embreagem assistida e deslizante, que reduz a carga na alavanca da embreagem e garante uma condução suave durante reduções bruscas de marcha. Na versão com transmissão DCT, além dos modos Standard, Sport, Rain, há duas opções USER, configuráveis. Seja na Honda NC750X MT como na versão DCT, o acelerador TBW – Throttle By Wire não só proporciona os modos de condução como o HSTC – Honda Selectable Torque Control de três níveis, que atua como um controle de tração, evitando derrapagens e proporcionando maior segurança.
Chassi
O chassi tipo Diamond tubular de aço conta com uma suspensão dianteira SDBV – Showa Dual Bending Valve, com curso de 121 mm. Na traseira, o monoamortecedor regulável na carga da mola está acoplado ao sistema Pro-Link e oferece curso de 121 mm. Outra grande novidade na NC 750X 2026 é o sistema de freio dianteiro, que passou do disco único do modelo anterior para discos duplos de 296 mm.