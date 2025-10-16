Brasil - Desde o lançamento da primeira versão no Brasil – a NC700X de 2012 –, que a crossover da Honda é alvo da admiração de inúmeros motociclistas. O inovador motor bicilíndrico, reconhecido pelo torque generoso e economia ímpar, a ágil ciclística, com suspensões ajustadas para conciliar conforto com capacidade de encarar pisos de todos os tipos, se somou um genuíno estilo Adventure. O resultado foi uma motocicleta versátil, capaz de atender a motociclistas variados e diversos tipos de uso.

O prático compartimento situado onde normalmente ficaria o tanque de combustível, inovação marcante capaz de abrigar um capacete integral, caracteriza as Honda NC desde as primeiras versões, cuja fórmula de sucesso foi constantemente aprimorada com o passar dos anos. Em 2015 veio a evolução do motor, que passou de 670 cc para 745 cc, proporcionando um upgrade notável ao modelo.

A Honda NC750X 2026 traz linhas mais elegantes e minimalistas, com destaque para o para-brisa e grupo óptico de LED redesenhado. O novo painel de instrumentos TFT colorido de 5 polegadas traz grafismos intuitivos, legíveis mesmo sob luz solar direta. O assento está posicionado a apenas 802 mm do solo, facilitando manobras e a acessibilidade. O tradicional compartimento para capacete com capacidade de 23 litros permanece como “assinatura” de sucesso do modelo, conferindo-lhe elevada praticidade e singularidade.