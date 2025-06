Homem que agrediu crianças com roda de carro é condenado a mais de 15 anos de prisão

Cascavel - No final da tarde desta segunda-feira (2) um rapaz de 20 anos foi julgado no Fórum de Cascavel, por três tentativas de homicídio. O julgamento teve como resultado final a condenação do réu a mais de 15 anos de prisão, com pena a ser cumprida em regime fechado. A defesa do réu ainda poderá recorrer da decisão.

Relembre o caso

No dia 25 de dezembro de 2024, o homem foi flagrado por uma câmera de segurança no momento em que agredia três crianças com uma roda de carro. A situação aconteceu em um condomínio na Região Norte de Cascavel.