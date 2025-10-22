Brasil - Um homem de 34 anos morreu em um acidente de trânsito registrado na manhã desta quarta-feira (22) na PR-239, trecho que liga os municípios de Iracema do Oeste e Jesuítas, no Oeste do Paraná.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o sinistro ocorreu por volta das 9h49, no quilômetro 571 da rodovia. O veículo envolvido é um caminhão Mercedes-Benz Atron 2729, com placas de Assis Chateaubriand.

Condutor perdeu o controle do veículo

Conforme o boletim da PRE, o caminhão seguia pela rodovia estadual quando o motorista acabou perdendo o controle da direção, saindo da pista e parando do lado esquerdo da via, conforme o sentido de tráfego.