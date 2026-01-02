Cascavel - Um homem de 35 anos morreu em um acidente de trânsito registrado na PR-180, em Cascavel. A ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e comunicada oficialmente nesta sexta-feira (2).

De acordo com a PRE, o sinistro aconteceu por volta das 5h30 da manhã de quinta-feira (1º), no km 382 da rodovia, no trecho entre Juvinópolis e o entroncamento com a PR-484, que dá acesso a Boa Vista da Aparecida.