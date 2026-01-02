Cascavel - Um homem de 35 anos morreu em um acidente de trânsito registrado na PR-180, em Cascavel. A ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e comunicada oficialmente nesta sexta-feira (2).
De acordo com a PRE, o sinistro aconteceu por volta das 5h30 da manhã de quinta-feira (1º), no km 382 da rodovia, no trecho entre Juvinópolis e o entroncamento com a PR-484, que dá acesso a Boa Vista da Aparecida.
A vítima conduzia um Fiat Palio, com placas de Vera Cruz do Oeste. O motorista morreu no local. Conforme a polícia, o tipo de acidente não pôde ser identificado, já que o condutor estava em óbito e não havia testemunhas no local para relatar a dinâmica do ocorrido.
As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.