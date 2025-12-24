Homem morre após sofrer choque elétrico em cobertura de prédio no Centro de Cascavel

Cascavel - Na tarde desta quarta-feira (24), equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para atender uma ocorrência de choque elétrico na cobertura de um prédio localizado na Avenida Brasil, no Centro de Cascavel.

Ao chegarem ao local, os socorristas encontraram a vítima em estado grave. As equipes realizaram manobras de reanimação por cerca de uma hora, após o homem entrar em parada cardíaca. Apesar de todos os esforços empregados no atendimento, a vítima não resistiu e morreu no local.