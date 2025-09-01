Homem morre após cair do telhado de casa no Bairro Universitário

Cascavel - Os socorristas e médico do Siate foram mobilizados na manhã desta segunda-feira (1º) para atender uma vítima de queda de plano elevado no Bairro Universitário, em Cascavel.

O fato aconteceu em uma residência na Rua Três Barras. As equipes de socorro rapidamente chegaram ao local para atender a vítima, mas o homem não resistiu aos ferimentos e entrou em óbito.

As informações são de que um haitiano de 47 anos estava em cima do telhado da casa, realizando reparos, quando em determinado momento acabou sofrendo a queda, altura aproximada de três metros.