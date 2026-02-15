Cascavel - Um homem morreu na manhã deste domingo (15) após um grave acidente na BR-369, no trecho que liga Cascavel a Corbélia.
A colisão frontal envolveu um Vectra e um caminhão, mobilizando equipes de resgate logo após o impacto. Ao chegarem ao local, os socorristas constataram que o ocupante do carro já estava sem vida. A vítima não portava documentos de identificação.
Com a força da batida, o caminhão tombou às margens da rodovia, esparramando toda a carda sobre a via. A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia e providenciar o recolhimento do corpo.
As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades competentes, que devem analisar as causas da colisão e a dinâmica dos veículos envolvidos.
O trânsito no trecho ficou parcialmente comprometido ao longo da manhã, com fluxo lento e orientações das equipes no local para garantir a segurança viária até a liberação da pista.
Via: SOT