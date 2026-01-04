Na manhã deste domingo (04), um homem de 70 anos foi encontrado morto dentro de um veículo estacionado no estacionamento da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Tancredo Neves, em Cascavel.

Populares perceberam um forte odor vindo do automóvel e acionaram a equipe da UPA. Pelo banco traseiro do carro, foi possível visualizar a pessoa já sem sinais de vida. Como o veículo estava trancado, o Corpo de Bombeiros foi chamado para realizar a abertura do automóvel.

Após o acesso, constatou-se que o corpo se encontrava em avançado estado de decomposição. O local foi imediatamente isolado pela Polícia Militar para a realização da perícia. A Polícia Científica e a Delegacia de Homicídios de Cascavel compareceram ao local para os levantamentos necessários.

De acordo com os investigadores, o homem estava morto há pelo menos quatro dias, conforme o estado de putrefação do cadáver. Não há registros de que ele tenha buscado atendimento na UPA antes de possivelmente passar mal dentro do carro.