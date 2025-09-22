Homem cai na Avenida Brasil e mobiliza equipes de socorro

Cascavel - Na tarde desta segunda-feira (22) uma cena inusitada chamou a atenção das pessoas que passavam pela Avenida Brasil, no Centro de Cascavel.

Um homem foi encontrado caído em uma das faixas, perto do cruzamento com a Rua Souza Naves. Ele teria se jogado na frente de um caminhão e deitou na avenida. Apesar disso, não foi confirmada a colisão entre ele e o veículo.