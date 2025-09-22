Home Cotidiano

INUSITADO

Homem cai na Avenida Brasil e mobiliza equipes de socorro

Foto: Luiz Felipe Max/SOT
Foto: Luiz Felipe Max/SOT

Cascavel - Na tarde desta segunda-feira (22) uma cena inusitada chamou a atenção das pessoas que passavam pela Avenida Brasil, no Centro de Cascavel.

Um homem foi encontrado caído em uma das faixas, perto do cruzamento com a Rua Souza Naves. Ele teria se jogado na frente de um caminhão e deitou na avenida. Apesar disso, não foi confirmada a colisão entre ele e o veículo.

Os socorristas do Samu foram chamados para prestarem atendimentos. Entretanto, antes da chegada do socorro o homem se levantou e começou a caminhar normalmente pelo local, dizendo frases desconexas e alegando que teria sido assaltado.

O pedestre recebeu os primeiros amparos dos socorristas e seria levado à uma unidade hospitalar para passar por reavaliação médica.

