Hoje Express 48 anos de compromisso com o leitor e a verdade

Cascavel - No dia 1º de maio de 1977, quatro jornalistas — Frederico Leopoldo Sefrin Filho, Heinz Schmidt, Pedro Valdir de Souza e João Adelino de Souza — fundaram o Jornal Hoje. Com o tempo, a direção passou aos irmãos Rozelmo e Rosalvo Tavares da Silva, e em 1998 o jornal foi adquirido pelo empresário Alfredo Kaefer. Desde então, o Hoje consolidou-se como um veículo de perfil crítico, independente e profundamente enraizado na realidade de Cascavel e do Oeste.

Hoje, sob a marca Hoje Express, o jornal segue sua trajetória, enfrentando os desafios trazidos pela era digital. A rapidez das informações online e os altos custos do impresso exigem constante adaptação. Mesmo assim, o jornal mantém sua edição semanal impressa e gratuita, preservando seu papel como documento confiável e fonte de credibilidade, características que a internet, muitas vezes sujeita a alterações e manipulações, deixa um pouco a desejar.

Além de estar presente na web com todo o seu conteúdo, o Hoje Express valoriza o impresso pela sua natureza permanente. Seus arquivos estão disponíveis para consulta pública na Biblioteca Municipal e também na sede do jornal, garantindo acesso à história.

A modernização gráfica, com um formato mais compacto e de leitura facilitada, tornou o jornal mais acessível, sem comprometer seu conteúdo editorial. A essência permanece inalterada: compromisso com a verdade dos fatos e com os interesses coletivos de Cascavel e Oeste. A resiliência tem sido uma marca do Hoje Express, junto com a capacidade de adaptar-se às mudanças mantendo seus princípios firmes.