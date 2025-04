História de pescador? Com peixe de 10 quilos, homem faz maior pescaria e recebe prêmio em Cascavel

Cascavel - Não é história de pescador: Paulo Mariano da Silva recebeu hoje (10) o prêmio por ter feito a pescaria do maior peixe da tradicional Pesca no Lago, evento que movimentou Cascavel no último domingo (6). Um tambacu, espécie hibrída de tambaqui com pacu, foi o recorde. O peixe tem mais de 10 quilos na pesagem oficial e 72 centímetros.

O campeão conta que o peixão deu trabalho. “Demorou mais ou menos uns 25 minutos para eu poder tirar. O peixe era grande, enorme. Ele brigou bastante. Se eu não regulo a flexão ali, ele arrebentava a linha e ia embora. O maior que eu peguei até hoje”, detalha.



E para quem acha que é sorte de principiante, Paulo garante que não, porque é a segunda vez que ele participa da Pesca no Lago e na primeira não “pegou nem um lambari”. Mostrando que quem persiste, sempre alcança, o pescador agora já tem planos para o tambacu, que ainda não foi para panela. “Será numa ocasião especial. Tem que chamar muita gente, ele é grande para comer. Nós vamos fazer um assado dele”, conta e já antecipa que ano que vem ele volta para a disputa.



Como prêmio, Paulo levou para casa uma cadeira de pescador, para continuar com o hobby ainda mais equipado. Além dele, outros nove pescadores que se destacaram com os maiores peixes também foram premiados com artigos de pesca, em entrega realizada hoje (10), na Secretaria de Meio Ambiente, em parceria com o Provopar. A pesagem e medição foi balizada pela Unioeste.



A coordenadora do Programa de Voluntariado Paranaense, Néia Alberton, lembra que o maior prêmio foi a solidariedade dos cascavelenses, que retiraram todas as 5 mil pulserinhas disponibilizadas em troca de donativos. “Foram arrecadado mais de cinco toneladas e meia de alimentos. Nós já estamos fazendo as cestas básicas e estamos entregando, desde as primeiras horas da segunda-feira (7) para famílias que estavam no aguardo desse alimento. Famílias que tanto precisam aqui do nosso município. Continuaremos as entregas, serão mais de 400 famílias contempladas e isso vai ao longo dos dias e com certeza sucesso total. Pesca do Lago 2025, um show de solidariedade”, pontua.