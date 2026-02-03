Cascavel e Paraná - Mesmo com o estoque considerado seguro neste momento, a doação de sangue exige atenção constante. A quantidade disponível pode mudar rapidamente, dependendo da demanda diária, especialmente em períodos de maior número de cirurgias e atendimentos de urgência.

De acordo com a assistente social do Hemocentro de Cascavel, Eliane Avancini, a segurança do estoque hoje não garante tranquilidade nos próximos dias. “Estar com o estoque seguro agora não significa que ele continuará assim amanhã ou na próxima semana. Tudo depende da demanda. Atendemos cerca de 22 hospitais, incluindo dois hospitais do câncer e hospitais universitários, o que aumenta muito a necessidade diária de sangue”, explica.

Entre os tipos sanguíneos, alguns exigem atenção especial, como os RHs negativos, considerados mais raros. “O O negativo, por exemplo, é um sangue universal e muito usado em emergências. Em casos de pacientes graves, que chegam sem tempo para identificar o tipo sanguíneo, é esse sangue que utilizamos. Além disso, quem tem O negativo só pode receber esse mesmo tipo”, destaca Eliane.

Segunda ela, recentemente os estoques de O negativo e A negativo chegaram a níveis críticos e só foram estabilizados após dias de mobilização. Apesar disso, todos os tipos sanguíneos são essenciais. Os tipos mais comuns, como O e A positivo, também são os mais utilizados. “A maioria da população possui esse tipo de sangue, então eles saem muito rápido. Por isso, todos são de extrema importância”, afirma.

Início do ano

O início do ano costuma ser um período de queda nas doações. As férias, viagens e o aumento do fluxo nas rodovias contribuem tanto para a redução de doadores quanto para o aumento da demanda. “É um momento em que as pessoas estão mais focadas no lazer, em viajar, e acabam deixando a doação de lado. Ao mesmo tempo, ocorrem mais acidentes, o que eleva a necessidade de sangue”, explica a assistente social.