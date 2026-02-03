Cascavel e Paraná - Mesmo com o estoque considerado seguro neste momento, a doação de sangue exige atenção constante. A quantidade disponível pode mudar rapidamente, dependendo da demanda diária, especialmente em períodos de maior número de cirurgias e atendimentos de urgência.
De acordo com a assistente social do Hemocentro de Cascavel, Eliane Avancini, a segurança do estoque hoje não garante tranquilidade nos próximos dias. “Estar com o estoque seguro agora não significa que ele continuará assim amanhã ou na próxima semana. Tudo depende da demanda. Atendemos cerca de 22 hospitais, incluindo dois hospitais do câncer e hospitais universitários, o que aumenta muito a necessidade diária de sangue”, explica.
Entre os tipos sanguíneos, alguns exigem atenção especial, como os RHs negativos, considerados mais raros. “O O negativo, por exemplo, é um sangue universal e muito usado em emergências. Em casos de pacientes graves, que chegam sem tempo para identificar o tipo sanguíneo, é esse sangue que utilizamos. Além disso, quem tem O negativo só pode receber esse mesmo tipo”, destaca Eliane.
Segunda ela, recentemente os estoques de O negativo e A negativo chegaram a níveis críticos e só foram estabilizados após dias de mobilização. Apesar disso, todos os tipos sanguíneos são essenciais. Os tipos mais comuns, como O e A positivo, também são os mais utilizados. “A maioria da população possui esse tipo de sangue, então eles saem muito rápido. Por isso, todos são de extrema importância”, afirma.
Início do ano
O início do ano costuma ser um período de queda nas doações. As férias, viagens e o aumento do fluxo nas rodovias contribuem tanto para a redução de doadores quanto para o aumento da demanda. “É um momento em que as pessoas estão mais focadas no lazer, em viajar, e acabam deixando a doação de lado. Ao mesmo tempo, ocorrem mais acidentes, o que eleva a necessidade de sangue”, explica a assistente social.
Além disso, ainda existem mitos que afastam possíveis doadores. “Muitas pessoas acreditam que doar sangue engorda, emagrece, afina o sangue ou que, se doar uma vez, será obrigado a doar sempre. Nada disso é verdade”, esclarece Eliane. Outro fator comum é o medo da agulha. “É uma dorzinha mínima, muito pequena diante da grandiosidade do gesto. Em poucos minutos, uma doação pode beneficiar até quatro pessoas, já que o sangue é fracionado em diferentes componentes.”
Ela ressalta ainda que todo processo é seguro. “Temos uma equipe experiente, médicos presentes o tempo todo e acompanhamento completo. O doador está sempre amparado.”
A visão de quem doa
O doador Kevin Rodrigo Zaquette dos Santos, de 20 anos, conta que sua motivação veio ainda jovem. “Minha primeira doação foi no exército. Quando descobri que meu tipo sanguíneo é O negativo, percebi que podia ajudar muita gente”, relata. Para ele, a importância da doação é clara. “A principal razão é salvar vidas. Não tem nada mais importante que isso”. Kevin voltou a doar recentemente e deixa um recado para quem ainda tem receio ou falta de iniciativa. “Se você tem vontade, venha. O processo é rápido, seguro e você sai com a sensação de que fez algo realmente importante. Às vezes, poucos minutos do seu dia podem significar a vida de alguém.”
Quem pode doar?
Para doar sangue, é necessário estar em boas condições de saúde, bem alimentado, hidratado e descansado, com pelo menos seis horas de sono na noite anterior. O doador deve apresentar documento oficial com foto e passar por uma avaliação clínica, com verificação de pressão, temperatura e exame para detectar anemia. A coleta leva entre cinco e dez minutos, seguido de um lanche e um breve período de descanso. Homens podem doar a cada 60 dias, até quatro vezes ao ano, e mulheres a cada 90 dias, até três vezes ao ano. Pessoas que fizeram tatuagens, piercings ou micropigmentação devem aguardar seis meses para realizar a doação.