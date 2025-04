Helio Castroneves volta ao automobilismo brasileiro

Helio Castroneves está de volta ao cenário do esporte a motor brasileiro e vai disputar a BRB Stock Car Pro Series em 2025. O anúncio foi realizado ontem e traz ainda mais peso ao estelar grid da mais importante categoria do país. Aos 49 anos e com uma carreira que fala por si, Helinho vai correr com a RTR Sport Team, equipe que fará sua estreia na Stock Car, e vai pilotar o Chevrolet Tracker nesta sua mais nova empreitada na carreira.

A última vez que Castroneves disputou uma temporada no seu país-natal foi em 1994, há 31 anos, portanto, quando competiu na Fórmula 3 Brasil e terminou como vice-campeão. Daí em diante, Helinho trilhou caminho internacional primeiramente na Europa, e a partir de 1996 seguiu para os Estados Unidos, onde se consolidou como um dos pilotos mais vitoriosos no seu tempo, com destaque para as quatro vitórias nas 500 Milhas de Indianápolis (2001, 2002, 2009 e 2021), além de triunfar em três oportunidades nas 24 Horas de Daytona (2021, 2022 e 2023) e levantar o título do IMSA SportsCar em 2020.