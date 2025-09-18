Helibalde e massageador cardíaco: novo helicóptero dos Bombeiros acelera atendimentos

Paraná - O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) recebeu nesta semana a aeronave Arcanjo 01, primeiro helicóptero dedicado exclusivamente às missões da corporação. O modelo EC130 B4 reforça as ações de salvamento, busca, combate a incêndios, atendimento pré-hospitalar e apoio à Defesa Civil em todo o Estado. A entrega faz parte do investimento de R$ 49,3 milhões em cinco novas aeronaves para a segurança pública do Paraná.

A aeronave chega com uma série de tecnologias para atender ocorrências. De forma inovadora, o helicóptero conta com o primeiro massageador cardíaco automático do Paraná, que possibilita a reanimação cardiopulmonar durante o transporte da vítima até o hospital. O helicóptero também dispõe de uma incubadora neonatal ultraleve em fibra de carbono e de um ultrassom portátil, ampliando a capacidade de atendimento de saúde a bordo.

Além disso, a nova aeronave do CBMPR chega equipada com helibalde de 550 litros de água, um reservatório flexível e resistente para transportar e lançar grandes volumes de água sobre focos de incêndio. Acompanha a aeronave um caminhão de abastecimento de combustível, projetado para transportar e dispensar combustível de aviação a helicópteros e outras aeronaves em terra.