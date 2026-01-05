Brasil - O empresário Luciano Hang e os colaboradores da Havan Castelo, em Blumenau (SC), receberam com aplausos e muita alegria dona Maria Wostehoff, de 91 anos, na manhã desta segunda-feira, 5. O clima de festa marcou o primeiro dia de trabalho da nova colaboradora da varejista.

A história que levou dona Maria até a Havan começou de forma espontânea. Uma de suas netas publicou no Instagram um vídeo em que a avó contava que tinha o sonho de trabalhar na Havan. O material ganhou repercussão e chegou até o dono da varejista. Hang decidiu ligar pessoalmente para Dona Maria para fazer o convite. Ela aceitou na hora.

Dona Maria começou a trabalhar muito cedo, aos 12 anos. Foram cerca de 30 anos dedicados ao trabalho na casa de um médico, além de passagens como merendeira de escola e faxineira. Mãe de 15 filhos, sempre conciliou a rotina de trabalho com o cuidado da família.