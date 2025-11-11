O Secretário das Cidades do Paraná, Guto Silva, participou ontem (10) às 22hs de uma reunião de balanço em Rio Bonito do Iguaçu, e nesta terça (11), às 6h30, começou com reunião de trabalho com equipes da prefeitura, Governo do Estado e Ministério Público para avaliar as ações e iniciar o processo para a construção emergencial de 320 casas em Rio Bonito do Iguaçu.



As obras terão início assim que as equipes de engenharia concluírem os estudos com diagnósticos técnicos e estruturais dos terrenos. O processo acontecerá em paralelo ao repasse de até R$ 50 mil por família para reformas. O investimento deve ser de cerca de R$ 60 milhões.