Guindaste despenca sobre escavadeira e deixa bairro Floresta sem energia

Cascavel - Na tarde desta segunda-feira (29), um guindaste caiu sobre uma escavadeira durante trabalhos de construção no Ecopark Floresta, em Cascavel.

O impacto atingiu também a rede elétrica da região, provocando falta de energia para os moradores próximos.

Apesar da gravidade do acidente, ninguém se feriu. Equipes responsáveis pela obra isolaram a área imediatamente para evitar riscos adicionais e técnicos da companhia de energia foram acionados para restabelecer o fornecimento de luz.