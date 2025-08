Guichês antigos dão lugar ao avanço das obras na rodoviária

Cascavel e Paraná - Os antigos guichês da Rodoviária – que ainda é antiga, mas que promete ser mais moderna e atual – começaram a ser demolidos nesta semana pela empresa que está fazendo a obra. As empresas que fazem a venda de passagens dos ônibus intermunicipais e interestaduais tinham até o último domingo (3) para fazer a mudança para o piso superior nos novos guichês e todas cumpriram o prazo, já que os novos guichês estão prontos e a mudança é necessária para o andamento da obra.

De acordo com a gerente da Divisão de Transporte da Transitar, Samantha Sitnik, a partir de agora, todas as agências de operação de transporte rodoviário estão no piso superior. Com isso, os guichês antigos tiveram a energia elétrica desativada para iniciar a demolição dos espaços, já que eles vão passar a abrigar um espaço maior da rodoviária assim que ela for finalizada.

Sitnik lembrou que todos os guichês que já estão ocupados passaram pelo processo de licitação, mas o credenciamento segue aberto para conseguir preencher a todos os espaços. “Tínhamos 19 guichês remanescentes que não foram contemplados pela licitação e, cinco já foram ocupados pelo credenciamento, mas este processo continua aberto o tempo todo, para conseguir atender as empresas interessadas. Ou seja, se ela cumprir os requisitos legais, ela pode se credenciar para prestar serviço no terminal”, disse.

O credenciamento é para os próximos dez anos e determina os valores que devem ser pagos mensalmente pelas as empresas que prestam o serviço de transporte de passageiro tanto intermunicipal quanto interestadual e que ocupam os espaços novos. Em junho foi realizada uma primeira licitação para ocupação dos espaços, mas do total de 40 acabaram sobrando 19 que agora estão sendo credenciados. As empresas que aderirem ao credenciamento têm os mesmos direitos das empresas que já venceram a licitação, já que as regras são as mesmas.

Todas as agências de passagens e encomendas já estão no piso superior – Foto: Secom

Salas comercais

Paralelo a isso, a autarquia continua elaborando uma nova licitação para as salas comerciais que deve ser lançada nos próximos meses. Dos 20 espaços comerciais, apenas quatro deles tiveram vencedores, sendo que nenhum é de atual permissionário, todos de empresas novas tanto de Cascavel como de outros estados, como Rio de Janeiro e Distrito Federal.

Das quatro salas, três salas são da área gastronômica, que estão sendo utilizadas para lanchonetes, entrega de alimentos e apenas uma sala foi para comércio geral.