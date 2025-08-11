Guairacá recebe o Challenger e transforma campeonato de tiro em espetáculo esportivo

Cascavel - No último sábado, 9 de agosto de 2025, o Clube de Caça e Tiro Guairacá foi palco de um evento que entrou para a história do tiro esportivo regional. O Challenger, competição que reúne as principais modalidades de tiro ao voo — Hélice, Trap, Trap Double, Fossa Olímpica e Percurso — atraiu atletas e espectadores em um verdadeiro show de habilidade, precisão e adrenalina.

Diferente de provas convencionais, o Challenger exige que o competidor domine todas as modalidades, disparando com espingardas calibre 12 contra alvos lançados ou em movimento, atingindo velocidades superiores a 60 km/h.

Com patrocínio da Jeep Fipal, o torneio contou com a presença de atiradores de diversas cidades da região e da consagrada equipe Aliança, de Foz do Iguaçu, patrocinada pela Itaipu Binacional. Apesar da tradição e do investimento, a equipe visitante não conseguiu superar a força dos donos da casa, que conquistaram o ouro e garantiram o topo do pódio.

Durante a premiação, o presidente do Clube de Caça e Tiro Aliança elogiou a estrutura e o nível técnico do evento: