Grave acidente na BR-369 em Corbélia deixa sete feridos e mobiliza grande aparato de socorro

Corbélia - Um grave acidente registrado na manhã desta quarta-feira (27) mobilizou uma verdadeira força-tarefa de equipes de resgate na BR-369, em Corbélia, próximo ao distrito de Nossa Senhora da Penha. A colisão envolveu uma carreta e outros três carros de passeio, deixando sete pessoas feridas, entre elas uma criança.

O acidente ocorreu por volta das 7h, horário de intenso movimento na rodovia. Equipes do SAMU de Corbélia, Cascavel e Cafelândia, da Defesa Civil e o apoio aéreo do Consamu foram acionados para o atendimento. Uma aeronave precisou pousar sobre o asfalto, obrigando a interdição total da pista por aproximadamente uma hora.