Grave acidente na BR-369 deixa três mortos e cinco feridos entre Corbélia e Nossa Senhora da Penha

Corbélia e Paraná - Na manhã desta segunda-feira (28), um grave acidente de trânsito foi registrado na BR-369, entre o município de Corbélia e o distrito de Nossa Senhora da Penha, no Paraná. A colisão envolveu quatro veículos — um Citroën C4, um ônibus escolar, uma carreta e um Volkswagen Gol — resultando na morte de três pessoas e deixando outras cinco feridas.

A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Samu, Polícia Científica e Polícia Rodoviária Federal.

Segundo informações das autoridades, o acidente teve início com uma colisão frontal entre o Citroën C4, com placas de Penha (SC), ocupado por uma família, e um ônibus escolar que trafegava vazio. O impacto foi tão violento que arrancou o eixo dianteiro do coletivo e deixou o carro atravessado na pista.

Foto: Sandro Kerkhoven

Logo após a colisão inicial, um caminhoneiro parou para sinalizar o acidente. Pouco depois, um Volkswagen Gol, que seguia no sentido Cascavel, não percebeu a situação e colidiu com o Citroën. Com o impacto, o Gol girou na pista e atingiu a carreta, que já estava parada no local.

No Citroën estavam cinco pessoas da mesma família. O motorista — pai das crianças — e dois filhos, de dois e cinco anos, morreram no local. A mãe e uma terceira criança, de aproximadamente três anos, ficaram gravemente feridas e foram encaminhadas ao Hospital Universitário do Oeste do Paraná.