Grave acidente na BR-163 deixa uma morta e outros feridos próximos a Santa Lúcia

CONDENADO

Denunciado por espancar e matar deficiente 'pega' 12 anos de prisão

Em Paranaguá, no Litoral do estado, o Tribunal do Júri condenou a 12 anos de reclusão em regime inicial fechado um réu denunciado pelo Ministério Público do Paraná pela morte de um homem na Praia de Fora, na Ilha do Mel, em 27 de dezembro de 2020. A vítima, pessoa com deficiência intelectual, foi espancada […]