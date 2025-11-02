Granizo de 100g e ventos de 95 km/h: Defesa Civil prepara ajuda a municípios afetados

Os temporais que atingiram o Paraná neste fim de semana vieram acompanhados de vendavais e chuvas de granizo em alguns municípios do Estado. As rajadas de vento chegaram a 95 km/h em Cornélio Procópio e a 91 km/h em Santo Antônio da Platina na madrugada deste domingo (20), segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), que registrou rajadas acima de 50 km/h em pelo menos 15 municípios desde o sábado (1).

O Simepar também recebeu relatos de chuvas de granizo em sete municípios. Em Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí, as pedras de granizo chegaram a pesar mais de 100 gramas. Também houve registros de granizo nas cidades de Mandaguari, Cianorte, Mandaguaçu, Entre Rios do Oeste, Planalto e Campo Mourão.

As chuvas atingiram praticamente todas as regiões, em alguns municípios com mais intensidade. Em Santa Helena, no Oeste, o acumulado chegou a 138,6 milímetros, sendo que a média histórica de chuvas em todo o mês de novembro na cidade é de 150 milímetros.

A Coordenadoria Estadual da Defesa Civil está monitorando a situação nos municípios e recebeu, até o início da manhã deste domingo (2), registros de enxurradas, granizo e vendavais em 16 cidades. As equipes regionais, junto com o Corpo de Bombeiros e as Defesas Civis municipais estão prestando auxílio às famílias afetadas, inclusive com a distribuição de lonas.

Também está sendo preparada ajuda humanitária para Jandaia do Sul, Pitangueiras e Barbosa Ferraz, com o envio de telhas, cestas básicas, kits dormitório e de higiene e limpeza.