Governo vai buscar soluções inteligentes para os municípios paranaenses na Arábia Saudita

Paraná - O Governo do Estado vai buscar novas soluções inteligentes para os municípios paranaenses na próxima semana. O secretário estadual das Cidades, Guto Silva, viaja para a Arábia Saudita, no Oriente Médio, a partir desta segunda-feira (29), para conhecer projetos de mobilidade, urbanismo verde, sustentabilidade e ações inovadoras na gestão urbana.

O destaque desta missão fica para a visita à cidade Neom, que fica em Tabuk, centro industrial de crescimento acelerado localizado no noroeste do país, uma estrutura que está sendo construída literalmente do zero e que é o maior investimento urbano em andamento na atualidade.

Visita à Neom e a Busca por Soluções Sustentáveis

A visita de Guto Silva à mega cidade futurista, projeto ambicioso que visa auxiliar outros países a criarem um futuro sustentável, é focada em absorver iniciativas replicáveis voltadas à tecnologia e inovação, características que poderão ser observadas na famosa The Line, estrutura linear de 170 quilômetros, sem carros e 100% sustentável.