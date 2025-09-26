Governo vai buscar soluções inteligentes para os municípios paranaenses na Arábia Saudita

Paraná - O Governo do Estado vai buscar novas soluções inteligentes para os municípios paranaenses na próxima semana. O secretário estadual das Cidades, Guto Silva, viaja para a Arábia Saudita, no Oriente Médio, a partir desta segunda-feira (29), para conhecer projetos de mobilidade, urbanismo verde, sustentabilidade e ações inovadoras na gestão urbana.
O destaque desta missão fica para a visita à cidade Neom, que fica em Tabuk, centro industrial de crescimento acelerado localizado no noroeste do país, uma estrutura que está sendo construída literalmente do zero e que é o maior investimento urbano em andamento na atualidade.
Visita à Neom e a Busca por Soluções Sustentáveis
A visita de Guto Silva à mega cidade futurista, projeto ambicioso que visa auxiliar outros países a criarem um futuro sustentável, é focada em absorver iniciativas replicáveis voltadas à tecnologia e inovação, características que poderão ser observadas na famosa The Line, estrutura linear de 170 quilômetros, sem carros e 100% sustentável.
“A cidade tem tudo de mais moderno em cidades inteligentes, incluindo ações que estão sendo trazidas ao Paraná, como na questão de mobilidade, a exemplo dos semáforos inteligentes coordenados juntos a aplicativos e inteligência artificial, que dão mais fluidez à viagem, e segurança, com câmeras com reconhecimento facial”, disse.
O secretário das Cidades também vai à capital saudita, Riyadh, para participar de uma pauta no Ministério das Cidades e Assuntos Municipais e conhecer a estrutura do Riyadh Metrô, o maior projeto de mobilidade em construção do mundo. A agenda inclui visitas ao King Salman Park, um dos maiores parques urbanos do mundo e exemplo de urbanismo verde e sustentabilidade, e ao Diriyah Gate Project, uma revitalização histórica e cultural integrada ao conceito smart.
Encontro e Projetos em Riyadh
Guto Silva também participa de um encontro no King Abdullah Financial District (KAFD), distrito financeiro e tecnológico, e de uma reunião na na sede da Autoridade Saudita de Dados e Inteligência Artificial (SDAIA), instituição que lidera o avanço das cidades inteligentes sauditas por meio da aplicação inovadora de big data e tecnologias de IA.
“A gente sabe que a tecnologia faz muita diferença e o Paraná está se preparando para o futuro. São experiências já comprovadas, bem sucedidas, que poderão ser aplicadas depois nas cidades”, disse.
Fonte: AEN