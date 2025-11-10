Paraná - O governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou nesta segunda-feira (10) o uso de mão de obra carcerária na reconstrução de escolas, Apaes, creches e demais estruturas de ensino atingidas pelo tornado que devastou Rio Bonito do Iguaçu, no Centro-Sul do Paraná. A ação é realizada em parceria pelas secretarias estaduais da Segurança Pública e da Educação e já conta com 14 detentos, acompanhados por monitores da Polícia Penal.
Os presos são de Guarapuava — quatro da Cadeia Pública de Laranjeiras do Sul e dez da Penitenciária Estadual de Guarapuava — e participam do programa Mãos Amigas, que promove a reintegração social por meio de manutenção, conservação e reparos em unidades escolares. O grupo é formado por detentos do regime semiaberto, com bom comportamento e penas por crimes de baixa periculosidade.
Reconstrução e Limpeza das Escolas
“Vamos chegar a 30 detentos do Mãos Amigas para ajudar na limpeza dos entulhos. Queremos ser rápidos para que em breve as crianças e adolescentes voltem às aulas”, afirmou Ratinho Junior. Atualmente, o grupo atua na remoção de entulhos e limpeza do Colégio Estadual Ludovica Safraider, o mais afetado pela tragédia, cujo ginásio precisará ser totalmente reconstruído.
Nesta terça-feira (11), outros 16 detentos da regional de Cascavel devem se juntar ao trabalho, divididos em quatro equipes, cada uma com um policial penal e quatro presos. Embora não façam parte do Mãos Amigas, todos possuem autorização da Polícia Penal para atividades externas, incluindo serviços comunitários.
Investimentos e Reparos Emergenciais
O governo também destinou R$ 50 mil ao Colégio Estadual Ireno Alves dos Santos e R$ 25 mil ao Colégio Ludovica Safraider, por meio do Fundo Rotativo, que permite reparos emergenciais, obras rápidas e aquisição de materiais de consumo. Engenheiros do Fundepar e técnicos do Núcleo Regional de Educação já realizam levantamento dos danos para iniciar a contratação das obras, etapa que depende da limpeza completa das unidades.
Fonte: AEN