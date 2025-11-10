Paraná - O governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou nesta segunda-feira (10) o uso de mão de obra carcerária na reconstrução de escolas, Apaes, creches e demais estruturas de ensino atingidas pelo tornado que devastou Rio Bonito do Iguaçu, no Centro-Sul do Paraná. A ação é realizada em parceria pelas secretarias estaduais da Segurança Pública e da Educação e já conta com 14 detentos, acompanhados por monitores da Polícia Penal.

Os presos são de Guarapuava — quatro da Cadeia Pública de Laranjeiras do Sul e dez da Penitenciária Estadual de Guarapuava — e participam do programa Mãos Amigas, que promove a reintegração social por meio de manutenção, conservação e reparos em unidades escolares. O grupo é formado por detentos do regime semiaberto, com bom comportamento e penas por crimes de baixa periculosidade.

Reconstrução e Limpeza das Escolas

“Vamos chegar a 30 detentos do Mãos Amigas para ajudar na limpeza dos entulhos. Queremos ser rápidos para que em breve as crianças e adolescentes voltem às aulas”, afirmou Ratinho Junior. Atualmente, o grupo atua na remoção de entulhos e limpeza do Colégio Estadual Ludovica Safraider, o mais afetado pela tragédia, cujo ginásio precisará ser totalmente reconstruído.