Paraná - O Governo do Paraná iniciou, em 20 de novembro, a entrega dos primeiros 165 cartões do programa Reconstrução, destinado às famílias afetadas pelo tornado que devastou Rio Bonito do Iguaçu em 7 de novembro. O auxílio, que pode chegar a R$ 50 mil, será usado para a compra de materiais de construção e contratação de mão de obra. A liberação do benefício marca o início da fase de reconstrução das casas, após uma operação emergencial para atender as vítimas e avaliar os danos.

O programa é dividido em duas modalidades: o Cartão Reconstrução, para compra de materiais em lojas conveniadas, e o Voucher de Serviços, para contratação de profissionais especializados. O valor do benefício varia de acordo com a gravidade dos danos na residência: até R$ 50 mil para destruição total, R$ 35 mil para danos graves e R$ 20 mil para danos leves. O Governo do Paraná já destinou R$ 5,37 milhões nesta primeira entrega, com o auxílio sendo disponibilizado de forma contínua para cerca de duas mil famílias cadastradas.

A entrega dos cartões é um passo importante no processo de recuperação das famílias afetadas, que também recebem um benefício emergencial de R$ 1 mil mensais por seis meses. Além disso, o Estado iniciou a construção de 320 casas emergenciais para reassentar as vítimas. O secretário do Desenvolvimento Social e Família e o coordenador da Defesa Civil destacaram a rapidez da resposta do governo, que tem trabalhado para dar agilidade à recuperação e oferecer esperança aos moradores, como relatado pelos beneficiários que receberam o auxílio.

Critérios para o Benefício

O benefício é voltado para quem perdeu a casa ou sofreu danos significativos que comprometem a segurança habitacional. O auxílio é concedido com base em um laudo técnico emitido pelo Crea-PR e homologado pela Defesa Civil, que define o valor do benefício de acordo com a gravidade dos danos: até R$ 50 mil para destruição total, R$ 35 mil para danos graves e R$ 20 mil para danos leves.