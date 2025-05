Governador inaugura bairro planejado com 371 casas em Assis

A cidade de Assis Chateaubriand, na região Oeste do Paraná, acaba de ganhar um novo bairro planejado com 371 casas. Chamado de Bem Viver Chateaubriand, o empreendimento residencial recebeu R$ 7,4 milhões de investimento do Governo do Estado e foi inaugurado na quinta-feira (8) com a participação do governador Carlos Massa Ratino Junior.

Segundo Ratinho Junior, o Casa Fácil Paraná, que foi criado em 2021, tem como objetivos facilitar o acesso à casa própria e estimular o setor da construção civil. “A Caixa Econômica financia apenas 90% do valor do imóvel, e muitas pessoas não têm condições de pagar o restante na entrada. Por isso criamos um programa que acaba com esse gargalo e que se tornou o maior programa habitacional do Brasil, que se tornou referência para vários outros estados”, afirmou o governador

“Com essa ajuda financeira, mais famílias contempladas estão realizando os seus sonhos, ao mesmo tempo em que temos mais empreendimentos em construção, o que também significa mais pessoas empregadas nas obras e dinheiro circulando nos municípios”, acrescentou Ratinho Junior.

Quase todas as famílias contempladas com os imóveis receberam subsídios do programa Casa Fácil Paraná, concedidos por meio da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar). O aporte, de R$ 20 mil por família, foi usado para custear o valor de entrada a ser pago por 368 compradores, o que na prática permitiu que pessoas com menor renda tivessem acesso às residências, que são financiadas pela Caixa Econômica Federal.

Os projetos que integram o programa estadual são destinados a pessoas que têm até quatro salários mínimos de renda familiar mensal, o equivalente a R$ 6.072. Outros critérios incluem não possuir casa própria e não ter participado de outros programas habitacionais do poder público anteriormente.

Na avaliação do presidente da Cohapar, Jorge Lange, o modelo elaborado pelo Governo do Estado para o firmamento de parcerias com as construtoras e a liberação dos recursos é o que tem feito a diferença no sucesso do Casa Fácil Paraná. “Este é um programa elaborado a partir do diálogo com o setor construtivo e que anda de forma rápida, sem burocracia, por isso temos milhares de famílias contempladas em todas as regiões do Estado”, pontuou.