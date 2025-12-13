Governador do Rotary destaca expansão e ações humanitárias durante visita a Cascavel e região

O governador do Distrito 4640 do Rotary, Wilson José Schiavinato Junior, visitou o jornal O Paraná na tarde de ontem, sexta-feira (12), e falou sobre as ações, projetos e metas do ano rotário 2025/2026. Schiavinato está em visita oficial ao Rotary Club de Cascavel União, encontro que faz parte do calendário de aproximação entre a governadoria e os clubes do distrito.

Segundo ele, a principal função do governador é fazer a gestão do distrito e manter contato direto com os clubes, reforçando o alinhamento das metas e o desenvolvimento de projetos. “Essas visitas oficiais servem para orientar, tirar dúvidas e verificar como está o andamento dos nossos objetivos para o ano rotário. É um momento de estreitar os laços entre a governadoria e os companheiros”, explicou.

Na data de ontem foi fundado o 11º clube em Cascavel, o Rotary Clube Satélite de Cascavel União Elo, apadrinhado pelo Cascavel União. A nova unidade terá foco em saúde e meio ambiente, ampliando a presença do Rotary no município e fortalecendo ações humanitárias. “A cidade ganha mais capacidade de atendimento e mais projetos voltados às pessoas que mais precisam”, destacou Schiavinato.

O governador explicou que quem tem interesse em integrar o Rotary deve procurar um rotariano da cidade. Cascavel conta hoje com entre 400 e 450 rotarianos ativos. A partir desse contato, o nome do interessado pode ser encaminhado para apreciação dos clubes.