Cascavel e Paraná - O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior confirmou nesta terça-feira (28) a aquisição de uma plataforma elevatória de combate a incêndios de grande altura para Cascavel. A compra já havia sido anunciada pela a reportagem do O Paraná em edição neste mês de outubro, dias depois do incêndio que chocou a cidade, que aconteceu no décimo terceiro andar do Condomínio Residencial João Baptista Cunha, que deixou cinco pessoas feridas, três delas em estado grave.
O anúncio da compra do equipamento foi feito após reunião com os deputados estaduais Gugu Bueno – primeiro-secretário da Assembleia Legislativa – e dos deputados Marcio Pacheco e Batatinha. A demanda foi apresentada em razão do crescimento urbano da cidade e da tragédia registrada no edifício, mas a intenção é de que a plataforma reforce a segurança de toda a Região Oeste, reduzindo o tempo de resposta em casos críticos.
O equipamento, avaliado em cerca de R$ 10 milhões, é um caminhão importado de última geração, capaz de alcançar 56 metros de altura, atendendo prédios de até 18 andares. A plataforma é considerada uma das mais modernas do país e deve chegar ao Paraná em outubro do próximo ano, após o período de fabricação e importação.
Para o governador, Ratinho Júnior, a iniciativa faz parte da política do Estado de fortalecer a segurança pública e preparar as grandes cidades para o crescimento vertical. “Cascavel é uma cidade que cresce a cada dia, com prédios cada vez mais altos, e precisamos oferecer as condições adequadas de segurança. Esse equipamento é o que há de mais moderno no mundo e vai permitir que os bombeiros atuem com mais eficiência em situações de emergência”, afirmou.
Para Gugu Bueno, a destinação do equipamento é uma resposta sensível e concreta do Governo do Estado às necessidades da população de Cascavel.
“Essa é uma conquista que representa mais segurança para Cascavel e para toda a região. Nosso agradecimento ao governador Ratinho Junior por atender com prontidão essa solicitação e compreender a importância de estruturar o Corpo de Bombeiros para o novo perfil urbano da cidade”, destacou o parlamentar.
Incêndio
A advogada Juliane Vieira, 28 anos teve 67% do corpo queimado após salvar a mãe e o primo de quatro anos do incêndio, no dia 15 de outubro. Juliane conseguiu resgatar os familiares e chegou a se pendurar no suporte de um ar-condicionado para escapar das chamas, sendo posteriormente socorrida pelos bombeiros. Ela segue internada em estado grave no Hospital Universitário de Londrina, referência no tratamento de queimaduras no Paraná.
Grandes centros
Apenas três cidades do estado – Curitiba, Maringá e Londrina – possuem esta plataforma móvel que é usada em alagamentos. As cidades foram escolhidas levando em consideração a altura das edificações, a quantidade média de incêndios e o número de prédios.