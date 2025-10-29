Cascavel e Paraná - O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior confirmou nesta terça-feira (28) a aquisição de uma plataforma elevatória de combate a incêndios de grande altura para Cascavel. A compra já havia sido anunciada pela a reportagem do O Paraná em edição neste mês de outubro, dias depois do incêndio que chocou a cidade, que aconteceu no décimo terceiro andar do Condomínio Residencial João Baptista Cunha, que deixou cinco pessoas feridas, três delas em estado grave.

O anúncio da compra do equipamento foi feito após reunião com os deputados estaduais Gugu Bueno – primeiro-secretário da Assembleia Legislativa – e dos deputados Marcio Pacheco e Batatinha. A demanda foi apresentada em razão do crescimento urbano da cidade e da tragédia registrada no edifício, mas a intenção é de que a plataforma reforce a segurança de toda a Região Oeste, reduzindo o tempo de resposta em casos críticos.

O equipamento, avaliado em cerca de R$ 10 milhões, é um caminhão importado de última geração, capaz de alcançar 56 metros de altura, atendendo prédios de até 18 andares. A plataforma é considerada uma das mais modernas do país e deve chegar ao Paraná em outubro do próximo ano, após o período de fabricação e importação.

Para o governador, Ratinho Júnior, a iniciativa faz parte da política do Estado de fortalecer a segurança pública e preparar as grandes cidades para o crescimento vertical. “Cascavel é uma cidade que cresce a cada dia, com prédios cada vez mais altos, e precisamos oferecer as condições adequadas de segurança. Esse equipamento é o que há de mais moderno no mundo e vai permitir que os bombeiros atuem com mais eficiência em situações de emergência”, afirmou.