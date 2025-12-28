Cascavel e Paraná - Na noite de ontem (27), na Região Norte, foi realizada a Operação Trânsito pelo GOTRAN. A ação teve como objetivo o patrulhamento ostensivo e a realização de bloqueios de trânsito, visando coibir infrações e identificar veículos que circulavam em desacordo com as normas estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A operação buscou promover maior segurança viária para a cidade de Cascavel.
Como resultado da operação, foram confeccionados 57 autos de infração de trânsito. Ao todo, 23 pessoas e 18 veículos foram abordados. Durante a fiscalização, 3 motocicletas e 1 motorizada foram removidas. Também foram identificados 3 veículos com débitos e 4 condutores inabilitados. Além disso, 1 condutor recusou-se a realizar o teste do etilômetro, sendo enquadrado no artigo 165-A do CTB.
Fonte: Polícia Militar