Gosta de tupperware? Bingo da Paróquia São João Batista vai sortear 30 prêmios

Cascavel - A Paróquia São João Batista, de Cascavel, realiza no próximo dia 13, véspera do aniversário da cidade, o “Bingo da Tupperware”. O evento contará com 30 prêmios principais da marca que é referência quando o assunto é durabilidade e qualidade.
De acordo com a organização, entre os prêmios do bingo estão diversos modelos de potes da Tupperware. O combo com seis cartelas está sendo vendido na secretaria paroquial por R$ 60. A cartela é grande, com 04 chances a cada rodada.
Terá sorteio de prêmios com alguns potes da Tupperware, entre outros brindes, além de buinguinho de peças menores no valor de R$ 2 a rodada.
As Famílias que participarem contarão também com deliciosos pasteis para tornar a noite ainda mais especial. No local, serão comercializadas bebidas não alcóolicas.
“Será uma noite muito divertida e de muita expectativa pelos prêmios. Brinco que as pessoas gostam muito de tupperware, basta ver que nunca emprestam. Então, vai ser a oportunidade de sair com bons produtos e ainda ajudar nossa Paróquia”, comenta o Padre Eucacio Alba, reforçando o convite para toda a comunidade.
Para mais informações e compra de cartelas, basta entrar em contato com a secretaria paroquial, pelo WhatsApp: 45 9 9810-0350.
Crédito: Divulgação