Cascavel e Paraná - A Sala do Empreendedor alerta os Microempreendedores Individuais (MEIs) sobre um golpe que está circulando, principalmente por WhatsApp. Mensagens fraudulentas estão sendo enviadas, simulando comunicações da Receita Federal e do Governo Federal, informando sobre a suposta suspensão, bloqueio ou cancelamento do MEI por débito. Essas mensagens são falsas.
Não clique em links, não faça pagamentos e, principalmente, não responda a essas mensagens, independentemente de sua situação fiscal. Mesmo que o MEI possua pendências, a regularização não é feita dessa forma.
Nos últimos dias, a Sala do Empreendedor registrou mais de 50 atendimentos relacionados a esse golpe, o que destaca a necessidade de redobrar a atenção.
Principais alertas:
- A Receita Federal não faz cobranças por WhatsApp, e-mail ou links.
- As comunicações oficiais da Receita são feitas exclusivamente por correspondência registrada ou através dos portais oficiais.
- As mensagens fraudulentas redirecionam o MEI para sites falsos, que se passam pela Receita Federal, induzindo o empreendedor a pagar boletos ou realizar pagamentos via Pix.
- Em muitos casos, o pagamento é direcionado a empresas privadas, que se apresentam como serviços de “assessoria” e tentam enganar o MEI, fazendo-o acreditar que o pagamento é obrigatório.
- Vários desses golpes estão sendo realizados por números internacionais, com destaque para números dos Estados Unidos, o que aumenta ainda mais a falsidade.
Em caso de dúvida, entre em contato com a Sala do Empreendedor pelos canais oficiais:
- WhatsApp: (45) 3321-2070
- Endereço: Rua Paraná, 5000 – Centro, Prefeitura
- Sala do Empreendedor Norte: WhatsApp (45) 3902-1139, Avenida Papagaios, 1127 – Floresta
Fique atento! Em caso de qualquer comunicação suspeita, sempre busque confirmação através dos canais oficiais.
Fonte: Secom