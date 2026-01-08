Cascavel e Paraná - A Sala do Empreendedor alerta os Microempreendedores Individuais (MEIs) sobre um golpe que está circulando, principalmente por WhatsApp. Mensagens fraudulentas estão sendo enviadas, simulando comunicações da Receita Federal e do Governo Federal, informando sobre a suposta suspensão, bloqueio ou cancelamento do MEI por débito. Essas mensagens são falsas.

Não clique em links, não faça pagamentos e, principalmente, não responda a essas mensagens, independentemente de sua situação fiscal. Mesmo que o MEI possua pendências, a regularização não é feita dessa forma.

Nos últimos dias, a Sala do Empreendedor registrou mais de 50 atendimentos relacionados a esse golpe, o que destaca a necessidade de redobrar a atenção.

Principais alertas: